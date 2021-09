Diritti e obblighi dei lavoratori e tutela del lavoro stagionale, l’Ispettorato del Lavoro aderisce alla campagna Ue “Rights for alla seasons”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aderisce alla campagna europea promossa dall’Autorità Europea del Lavoro (ELA) “Rights for all seasons”. La campagna è rivolta alla tutela del lavoro stagionale ed alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione Europea sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori. «A tale proposito – si legge nella nota inviata dall’Ispettorato – questo Ispettorato Territoriale, in collaborazione con l’Associazione “Dalla parte degli Ultimi” e la cooperativa sociale “Il Geco” organizza 2 eventi informativi nei giorni 22/09/2021 alle ore 16:00 e 23/09/2021 alle ore 15:30 presso la Scuola Edile Molise in Contrada San Giovanni in Golfo Campobasso. Le iniziative hanno l’obiettivo di informare i lavoratori in merito a: modalità di assunzione, riferimenti contrattuali, diritti di precedenza per lavoratori già assunti nel passato, sicurezza sul lavoro, tutela previdenziale e assistenziale».