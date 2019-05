Diritti della persona, siglato il protocollo tra il Garante Lanciano e il Comune di Termoli

REDAZIONE TERMOLI

E stato siglato questa mattina, 23 maggio 2019, il protocollo di intesa tra il Garante dei diritti della persona ed il Comune di Termoli. Il Garante, Leontina Lanciano ed il sindaco Angelo Sbrocca, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Maria Chimisso, hanno sottoscritto il protocollo che prevede l’apertura, presso il Municipio di Termoli, di uno spazio dedicato al ricevimento dei cittadini. Sarà proprio il Garante a recarsi con cadenza mensile, nell’ufficio predisposto al Comune di Termoli per dialogare e confrontarsi con il pubblico. Il protocollo ha una durate triennale e comporta l’impegno per entrambe le parti alla collaborazione finalizzata alla realizzazione del progetto. «Oggi è un altro giorno che conta per tutti noi – ha dichiarato il Garante Leontina Lanciano – perché quello sottoscritto è un passo fondamentale per stare vicini alle persone, comprenderne le esigenze e poter portare un aiuto concreto».