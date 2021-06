Diritti dei Minori, la Garante Lanciano consegna Passaporti al ‘Cardarelli’

Anche il reparto di Neonatologia dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso dispone a partire da oggi dei Passaporti dei diritti dei minori. La consegna dei pratici libretti portatili, contenenti i 54 articoli della Convenzione di New York sui diritti di bambini e adolescente, è avvenuta presso il punto nascite del nosocomio, alla presenza della Garante dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, che promuove l’iniziativa, e del dottor Andrej Botusan, operativo nel reparto.

“Il Passaporto – ha spiegato la Garante – sarà poi consegnato alle mamme e ai papà ogni volta che nascerà un bambino. Uno strumento importante sia per i genitori sia per i figli, per una piena consapevolezza dei diritti di cui ogni minore è portatore in modo tale da favorirne una maggiore tutela.

“Si tratta di una buona prassi da promuovere nelle strutture ospedaliere della regione – ha proseguito Leontina Lanciano – che ci permette rafforzare la funzione informativa propria del Garante nell’ambito dei Diritti di bambini e adolescenti”.