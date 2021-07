Diritti dei Minori, Garante Leontina Lanciano consegna Passaporti al San Timoteo: “Sintonia con il dottor Molinari”

Sono stati consegnati al San Timoteo di Termoli, i Passaporti dei Diritti dei minori, realizzati dal Garante regionale dei Diritti della Persona.

Presso l’Unità Operativa ostetrica ginecologica, la Garante Leontina Lanciano ha incontrato il responsabile, dottor Bernardino Molinari, e la coordinatrice dottoressa Maria Castellani, consegnando loro copie dei ‘passaporti contenenti’ i 54 articoli della Convenzione di New York, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Si tratta della più importante convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori.

“Tutti i bimbi che nascono sono portatori di diritti – spiega la Garante – Il ‘Passaporto’ è uno strumento utile per i genitori e per i figli per una piena consapevolezza della tutela e delle azioni a garanzia dei diritti”.

Il ‘Passaporto’ evidenzia alcuni principi fondamentali della Convenzione, quali la Non discriminazione, il Superiore interesse del minore, il Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, il Diritto all’informazione e all’Ascolto delle opinioni del minore.

Quest’ultimo aspetto (enunciato nell’articolo 12), molto importante, attiene al diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano.

Un’operazione formativa e informativa quella del Garante regionale dei Diritti, che, attraverso la distribuzione di questa guida per i minori e per le famiglie, ha permesso alla dottoressa Lanciano di entrare in contatto diretto con gli operatori dei punti nascita dei tre principali nosocomi regionali e di avviare collaborazioni per nuove iniziative .

“Ho trovato una grande professionalità e ottima organizzazione nel reparto neonatale di Termoli – prosegue Lanciano – un setting adeguato all’accoglienza delle coppie, delle mamma e dei nascituri. Sono entrata subito in sintonia con il primario dottor Bernardino Molinari, e ho assicurato la mia disponibilità e supporto per la realizzazione di progetti da condividere”.