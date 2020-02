Dirigenti Regione, respinto dal Tar il ricorso di Giarrusso

CAMPOBASSO. Il Tribunale Amministrativo del Molise ha respinto il ricorso di Giuseppe Giarrusso, difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Stefano De Benedittis, dichiarandolo «inammissibile per difetto di giurisdizione» specificando – come si legge “In fatto e in diritto” nel dispositivo – che «la controversia resta attratta nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro». L’archittetto aveva impugnato la delibera della giunta Toma numero 576 del 31 dicembre 2019 sulla procedura di nomina dei capi dipartimento esterni della Regione Molise, ossia Mariolga Mogavero, Massimo Pillarella, Manuel Brasiello e Claudio Iocca, difesi dall’avvocato Giacomo Papa. La Regione Molise era invece rappresentata dall’Avvocatura distrettuale di Campobasso. Il ricorso di Giarrusso, in sostanza, chiedeva alla Regione come mai sia andata ad attingere all’esterno per reperire figure apicali anziché andare a vedere se c’erano figure idonee al suo interno per quegli stessi ruoli.

