Dirigenti regionali del Molise più pagati d’Italia, secondi solo alla Campania

Sono i dirigenti della Regione Molise i più pagati d’Italia, secondi solo alla Regione Campania. Lo scrive in un tweet Luca Gualtieri di Milano Finanza. I dati si riferiscono al 2017 e vedono i 37 dirigenti della Regione Molise riscuotere uno stipendio annuale di 118mila euro, esclusi premi di produzione, incentivi, straordinari e indennità varie. Al primo posto i dirigenti della Regione Campania con 125mila euro l’anno. I dirigenti della Regione Veneto, una delle più ricche d’Italia, giusto per fare un paragone, si “accontentano” di 86mila euro l’anno. Nel 2017 i 37 dirigenti della Regione Molise sono costati al bilancio di Via Genova quattro milioni e 307mila euro. Per incremento stipendiale 2015-2017, i dirigenti molisani sono i primi in Italia, con un invidiabile più 37%. Non c’è che dire, un invidiabile primato per una macchina burocratica che è la più costosa in percentuale tra le regioni italiane a statuto ordinario. In quanto ad efficienza ed efficacia poi, ognuno può giudicare liberamente se ai costi corrisponda la qualità.