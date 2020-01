Dirigenti regionali, altra tegola per Toma: il Tar li sospende

Fanelli e Facciolla: «Si rischia la paralisi amministrativa». Greco: «Toma agisce in perfetta continuità col passato»

«E adesso, chi firma gli atti dirigenziali della Regione Molise?». A porre la domanda sono i consiglieri regionali del partito Democratico, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, in seguito alla decisione del Tar riguardante i dirigenti esterni della Regione Molise (QUI il decreto integrale del tribunale amministrativo).

«È fissata al prossimo 12 febbraio – continuano – la camera di consiglio nella quale il Tar Molise deciderà sul ricorso presentato dall’architetto Giarrusso, che si è giudizialmente opposto alla procedura di nomina dei capi dipartimento esterni della Regione Molise. Nel frattempo, sempre il Tar ha sospeso tutti gli atti impugnati, sollevando i dirigenti esterni dalle funzioni dal 6 febbraio, data di scadenza dei loro contratti, in attesa della trattazione del 12 febbraio. Nel mezzo, il guado. E se il ricorso di Giarrusso sarà accolto, decadranno dalle proprie funzioni tutte le figure apicali, di fatto generando la paralisi amministrativa della Regione Molise. Questo è il rischio, reale, a cui si è giunti per colpa della incapacità di Donato Toma e della sua Giunta. Un altro – concludono – incredibile pastrocchio».

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco il quale ha tuonato: «Toma nomina dirigenti esterni in perfetta continuità con il passato, con qualcosa in più. Fa fuori Giarrusso e al posto suo va l’esterno Brasiello. Giarrusso fa ricorso davanti al TAR perché ritiene quelle nomine illegittime. Al TAR va quindi Giarrusso contro la Regione Molise nei confronti di Mogavero, Pillarella e Brasiello. Su tutto questo però accade qualcosa, di cui chiederò formalmente conto in Consiglio regionale. Toma nomina (il 30.01.2020), come suo consulente giuridico Giacomo Papa. Lo stesso che si sono scelti come difensore nel processo con Giarrusso i tre capi dipartimento di cui sopra.

Il compenso per il predetto professionista per la consulenza giuridica a TOMA è quantificato in 15.000,00 euro oltre IVA e Cassa previdenziale, unitamente al rimborso spese per missioni, per un importo presuntivo di 2.000,00 euro.

Nel decreto del presidente Toma si legge che l’incarico fiduciario ad un consulente giuridico è fatto perché bisogna individuare e predisporre strumenti eccezionali e processi innovativi “capaci di apportare significativo valore aggiunto ed utilità all’azione di governo dell’amministrazione”. Per compiere questo miracolo avrà tempo fino al 30 giugno, giorno di scadenza dell’incarico. Sottolineo che è tutto fatto secondo legge, così come tutto appare normale nel ‘contado’ del Molise. Lunedì mattina vorrei raccontare per bene a tutti i molisani cosa sta accadendo in Molise, proprio nei ruoli più strategici, apicali e importanti. Tra coloro che decidono verso che direzione portare il Molise, o meglio – conclude Greco – portare a schiantare il Molise».