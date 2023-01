Direzione regionale Salute, è scontro con i Commissari

C’è uno dei settori più delicati della macchina burocratica della Regione Molise dove ci sarebbe stato un mezzo ammutinamento dei dirigenti, o meglio, la manifestazione di un enorme malessere contro la struttura commissariale e contro la presidenza della Regione e l’assessorato al personale. La Direzione Generale della Salute è un settore chiave, visto che gestisce i rapporti con la sanità privata. Si tratta di dirigenti regionali che lamentano una serie di problemi e frizioni con la struttura commissariale. Si parla di aspetti abbastanza delicati e di una situazione di stress in cui mancherebbero le condizioni minime per la conduzione della macchina amministrativa. In sostanza tutto quanto denunciato dalla Boccardo, qualche settimana fa, trova conferma. Sotto tiro la gestione commissariale della sanità regionale. Non era mai successo alla Regione Molise, da dove fino ad oggi non era mai uscito niente. Ora ci sarebbe una lettera che chiude con un invito a fare presto, a porre rimedio, altrimenti, chiude così, “ci rivolgeremo alle autorità competenti”, ovvero la magistratura. Che sta succedendo in via Genova?