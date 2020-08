Direzione regionale Musei Molise: straordinaria affluenza di visitatori

Nel corso dei mesi di luglio e agosto, a seguito della graduale riapertura al pubblico, i luoghi della cultura statali gestiti dalla Direzione regionale Musei Molise sono stati caratterizzati da una straordinaria affluenza di visitatori che in alcuni casi ha addirittura superato i numeri raggiunti durante l’estate del 2019. Per la stragrande maggioranza dei casi e laddove possibile, i siti in consegna alla Direzione regionale hanno mantenuto gli stessi orari di apertura del periodo pre-Covid-19. Questo risultato premia gli sforzi profusi dall’Istituto per garantire un’ampia fruizione dei propri musei/aree archeologiche nonostante la grave carenza di organico, ormai ridotto a circa il 50% delle unità previste. In attesa che vengano espletate le procedure di reclutamento di nuove unità di personale di vigilanza tramite concorso ministeriale e centri per l’impiego regionali, questa Direzione regionale Musei è riuscita a fronteggiare la situazione di emergenza anche grazie alla stipula di Accordi di Valorizzazione con amministrazioni locali (Comune di Civitacampomarano, Comune di Pietrabbondante) e convenzioni (Associazione Nazionale Carabinieri — sezione di Venafro), per garantire una riapertura continuativa di tutti i siti al pubblico. Tutte le riaperture dei musei e aree archeologiche afferenti alla Direzione regionale Musei Molise sono state pubblicizzate tramite comunicati stampa ufficiali pubblicati sul proprio sito web istituzionale (www.musei.molise.beniculturali.it) e sulla propria pagina facebook, con contestuale chiara indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico.