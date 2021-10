Direzione regionale Musei: l’elenco dei “luoghi della cultura” aperti il 30, 31 ottobre e 1 novembre

In occasione della festività di Ognissanti, la Direzione regionale Musei Molise organizza una serie di aperture straordinarie e di visite guidate sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre presso i luoghi della cultura statali di propria competenza. Si riporta di seguito l’elenco completo di tutte le iniziative in programma con i relativi orari, precisando che l’ingresso prevede il pagamento del biglietto secondo la tariffazione vigente:

Sabato 30 ottobre · Museo Palazzo Pistilli – Campobasso Apertura straordinaria dalle 9:00 alle 13:00 · Castello di Civitacampomarano (CB) Apertura straordinaria dalle 9:30 alle 13:30 · Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – Castel San Vincenzo (IS) Apertura straordinaria dalle 9:30 alle 13:30.

Domenica 31 ottobre · Museo Sannitico – Campobasso Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00 · Museo della città e del territorio – Sepino (CB) Apertura straordinaria dalle 14:30 alle 18:30 · Museo nazionale del Paleolitico di Isernia Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00 – Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 sono previste visite guidate su prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info: memoisernia@gmail.com – 327.2803696) · Museo nazionale di Castello Pandone – Venafro (IS) A partite dalle ore 16:00 “Halloween al Castello” – laboratorio didattico per bambini a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali (per info: memovenafro@gmail.com – 389.2191032); Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00 – dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 19:00 alle 21:30 sono previste visite guidate su prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info: memovenafro@gmail.com – 389.2191032). · Museo archeologico di Venafro (IS) Apertura straordinaria dalle 14:30 alle 18:30 – dalle 15:00 alle 18:30 sono previste visite guidate su prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info: memovenafro@gmail.com – 389.2191032).

Lunedì 1 novembre · Museo Sannitico – Campobasso Apertura straordinaria dalle 8:15 alle 19:00 · Museo Palazzo Pistilli – Campobasso Apertura straordinaria dalle 8:15 alle 13:30 · Castello di Capua – Gambatesa (CB) Apertura straordinaria dalle 13:45 alle 19:00 · Museo della città e del territorio – Sepino (CB) Apertura straordinaria dalle 8:15 alle 13:30 · Museo nazionale del Paleolitico di Isernia Apertura straordinaria dalle 8:15 alle 19:00 · Santuario italico – Pietrabbondante (IS) Apertura straordinaria dalle 10:15 alle 17:15 · Museo nazionale di Castello Pandone – Venafro (IS) Apertura straordinaria dalle 8:15 alle 19:00 · Museo archeologico di Venafro (IS) Apertura straordinaria dalle 8:15 alle 13:30 · Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – Castel San Vincenzo (IS) Apertura straordinaria dalle 10:00 alle 16:00 Si ricorda che, per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori rispetto all’attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in tutti i luoghi della cultura è previsto l’accesso solo ai possessori di green pass in corso di validità (ad esclusione delle categorie esentate per legge), l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, l’igienizzazione della mani.