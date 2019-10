Direzione Asrem, ecco la commissione d’esame

Si tratta di Giampaolo Grippa, Francesco Capalbo e Francesco Quaglia

La giunta regionale, composta dal presidente Toma, dagli assessori Mazzuto, Cavaliere, Di Baggio e Niro ha provveduto a individuare i nominativi della Commissione regionale di esperti (da nominarsi, con successivo decreto del Presidente della Giunta); investitura finalizzata all’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’azienda sanitaria del Molise. Un membro è stato designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, uno individuato dall’Università degli Studi del Molise, e l’ulteriore componente è stato indicato dalla Regione; questi i nominativi: dott. Giampaolo Grippa (referente Agenas); prof. Francesco Capalbo (Università degli Studi del Molise) e dott. Francesco Quaglia (Referente Regionale – nominativo direttamente indicato dal Presidente della Giunta regionale). La Commissione, in particolare, accerterà, l’ammissibilità delle istanze, la regolarità formale delle domande, la sussistenza del requisito di iscrizione all’Elenco nazionale dei direttori generali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, il non intervenuto collocamento in quiescenza alla scadenza dell’Avviso e procederà alla selezione mediante valutazione per titoli e colloquio.