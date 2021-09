Direttore dello Iacp, persona mite e gentile, Campobasso perde Giovanni Angiolini

Se ne è andato nella serata di ieri, sabato 4 settembre, lasciando un vuoto nelle tante persone che lo amavano, ingegnere Giovanni Angiolini. L’ingegnere Angiolini è stato direttore dello Iacp della provincia di Campobasso per oltre trent’anni ed era una persona conosciuta e stimata nel capoluogo di regione. Appartenente da generazioni ad una famiglia di artigiani del legno stimatissima in regione. Negli anni è stato amato non solo per la sua grande professionalità e attenzione ai cittadini, ma soprattutto per le doti umane del suo carattere, molto riservato, gentile e mite. Le sue origini e l’essere cresciuto nel mondo della falegnameria lo avevano reso attento agli aspetti più tecnici del suo lavoro, che fino alla pensione ha svolto con grande e riconosciuta professionalità. Nel 2004 aveva perso l’amata moglie e compagna di vita Pia Belseno, ma lo aveva consolato la vicinanza delle figlie, dei generi e delle nipoti. Ed è proprio a loro, le figlie Claudia, Annalisa e Francesca, ai generi Adolfo e Simone e alle nipoti Silvia e Marianna che vanno le più sentite condoglianze del Quotidiano del Molise, dei direttori Giulio e Giuseppe Rocco e Carmen Angiolini.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, 5 settembre, dalle 16 presso la parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, muovendo dall’abitazione di via Conte Rosso 69.