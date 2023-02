Direttiva Ue “Case green”, l’Ance Molise: “C’è lavoro per le imprese, ma occorrono finanziamenti nazionali ed europei”

L’associazione dei costruttori edili ha organizzato un convegno a Campobasso con il presidente Corrado Di Niro, l’europarlamentare Aldo Patriciello, componente della commissione Industria, Ricerca ed Energia in cui si è dato il via libera alla proposta e il deputato eletto in Molise in quota Udc, Lorenzo Cesa

Via libera dalla Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento europeo alla proposta di revisione della direttiva sulle performance energetiche degli edifici, le “case green”. L’obiettivo delle nuove norme sarà ridurre sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra e il consumo finale di energia nel settore edile dell’Unione entro il 2030 e renderlo climaticamente neutro entro il 2050. Sono stati 49 i voti favorevoli, 18 i contrari e 6 gli astenuti. Il testo votato oggi si basa su un accordo tra Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra. Contrari Ecr (di cui fa parte FdI) e Id (di cui fa parte la Lega). Anche Forza Italia si è sfilata dalla posizione della sua casa politica, il Ppe.

Se ne è parlato questa mattina a Campobasso in un convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili del Molise con il presidente, Corrado Di Niro, l’onorevole Aldo Patriciello, europarlamentare di Forza Italia e componente della commissione in cui è passata la direttiva, e il deputato eletto in Molise in quota Udc per il centrodestra, Lorenzo Cesa.

“Abbiamo cercato di migliorare il testo e qualcosa – ha spiegato Patriciello –, non certo di poco conto, siamo riusciti ad ottenere. Gli edifici con vincoli storici e archeologici, come ad esempio le chiese, sono rimasti fuori. Abbiamo tolto il vincolo del 2030 per la vendita o l’affitto dei fabbricati che non abbiano raggiunto il miglioramento della classe energetica con un danno incalcolabile per i proprietari”.

Stando ai tempi fissati, per l’Italia l’impegno economico finanziario, ma anche imprenditoriale e tecnico sarebbe enorme. Com’è stato ampiamente riportato in questi giorni e confermato dal presidente Di Niro, il quale auspica un rilancio del settore attraverso i contributi europei, ma anche i provvedimenti migliorativi che il governo nazionale dovrà apportare considerando che il patrimonio edilizio italiano è particolarmente inefficiente e vetusto, con oltre il 65% degli immobili costruiti senza alcun criterio di risparmio energetico.

Questo pesa sul fabbisogno energetico delle abitazioni – 2,5 volte superiore rispetto a quelle costruite con maggiori requisiti sull’efficienza energetica nel periodo 2016-2021 – e di conseguenza sulla domanda finale del settore, che è responsabile di quasi la metà dei consumi finali di energia e del 19% delle emissioni dirette. Senza contare l’elevata dipendenza dal gas naturale nel riscaldamento domestico, che espone fortemente le famiglie italiane ai rischi legati alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, come si è visto nel 2022 con l’aumento dei costi energetici.

Durante la sessione plenaria di marzo 2023, l’Europarlamento voterà la propria posizione finale sull’Epbd, e da quel momento avrà inizio il “trilogo”, ossia il negoziato tra le tre istituzioni (Commissione, Consiglio e Parlamento) per arrivare alla versione finale da approvare e pubblicare in Gazzetta Ufficiale. (Adimo)