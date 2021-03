“Dire.. Fare.. Riciclare, la Natura puoi salvare!”, il progetto ad Isernia

Un video per sensibilizzare i bambini e anche gli adulti alla corretta gestione della raccolta differenziata. In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo del 18 Marzo ecco alcuni dei lavori svolti dagli alunni delle classi prime del plesso di San Lazzaro, dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII della città di Isernia. I bambini hanno realizzato disegni e prodotto foto, raccolte in un video, per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente.”In questo anno scolastico – si legge in una nota – gli alunni si stanno occupando del tema interdisciplinare del riciclo attraverso l’Unità Didattica di Ed Civica “La differenza siamo noi”. Da anni la Smaltimenti Sud s.rl. collabora con le diverse scuole sul tema dell’educazione ambientale per intraprendere un percorso ecosostenibile.Gli alunni si sono calati nel ruolo di supereroi del riciclo pronti a sconfiggere il “mostro dei rifiuti” attraverso i loro disegni . Altri bambini hanno voluto inviare un messaggio attraverso foto che mostrano come differenziare i rifiuti. Lo slogan scelto è: Dire..Fare.. Riciclare , la Natura puoi salvare!”.

