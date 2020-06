Diploma online per i bambini della scuola dell’Infanzia di Guglionesi

Consegna virtuale del diploma, tramite Meet, per i bambini della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi

Un modo totalmente diverso da come le maestre avevano programmato e immaginato questa festa di fine anno. È sembrato giusto e doveroso organizzare un momento tutto per loro, per far arrivare l’affetto delle insegnanti e dare rilevanza a questo importante passaggio che i bambini andranno ad affrontare.

Chiara, Kejsi, Giorgia, Alessandro, Emma, Giuseppe Pio, Noemi, Costanzo, Pietro, Leonardo Dante, Rocco Tommaso, Mattia, Francesca, Nidal, Manal, Eleonora e Giovanni sono i diplomati nell’anno scolastico 2019-2020.

Le maestre, durante la diretta, hanno elogiato i loro piccoli alunni che nel corso del percorso scolastico hanno affrontato con tanto interesse ed entusiasmo le varie attività e i progetti proposti; hanno giocato, si sono divertiti, hanno stretto dei bellissimi legami, condivisotristezze ma anche tante risate e coccole, difficoltà ma anche importanti conquiste.

Dopo aver indossato il tocco e aver ricevuto il diploma per mano dei loro genitori, le maestre hanno esortato i loro bambini ad apprezzare le piccole cose e sorridere sempre alla vita, non solo con le labbra e gli occhi, ma soprattutto con il loro cuore e di distinguersi sempre per la lealtà, la bontà, l’entusiasmo e l’amore, l’umiltà, il perdono, il rispetto, necessari per rendere il nostro mondo migliore.

Il collegamento si è concluso prima con la presentazione di un video, per condividere alcuni momenti trascorsi insieme a scuola e tramite i LEAD, e poi con un bel brindisi:

“Che i vostri sogni possano avere ali grandi!”.