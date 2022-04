Dipinti murali settecenteschi, la sensazionale scoperta nella Chiesa di Toro

Scoperto nella chiesa del convento di S. Maria di Loreto a Toro (CB) un inedito ciclo settecentesco di dipinti murali (affreschi molto probabilmente) raffigurante scene sacre (sante francescane, profeti, citazioni bibliche, scene musicali)! La fascia di dipinti si trova nascosta dietro la struttura del catino absidale (che è stato addossato in un secondo momento ai dipinti e li ha resi per questo non visibili dall’interno della chiesa); per osservarli, infatti, bisogna accedere al sottotetto della chiesa! La scoperta è stata effettuata dallo storico dell’arte molisano Libero Cutrone, che esporrà i risultati della sua scoperta-ricerca in un convegno che si terrà il giorno 30 aprile 2022, ore 19:30, presso la chiesa del convento di Santa Maria di Loreto a Toro (CB).

Il lungo lavoro di ricerca è durato due anni, durante i quali si è consolidata l’idea che il Molise ha tanto da dare e ci restituisce, allo stesso tempo, con grande sorpresa le sue bellezze artistiche. Tocca a noi però scoprirle e studiarle…