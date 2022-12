Dipendenti regionali, la Consulta: “Illegittima l’aggiunta permanente al trattamento economico”

La Corte Costituzionale si è espressa sulla legge regionale con cui, 20 anni fa, era stata istituita la cosiddetta ‘Area Quadri’. Il consigliere del M5S, Fabio De Chirico: “Spesa priva di copertura sostanziale disposta al di fuori della contrattazione collettiva nazionale”

“Con sentenza n. 253 del 20 dicembre la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale della legge regionale che vent’anni fa istituiva la fantomatica “Area Quadri”, a cui si diede attuazione senza passare attraverso la contrattazione collettiva nazionale e permettendo così a un notevole numero di dipendenti amministrativi regionali di percepire un’aggiunta permanente al trattamento economico”. È quanto ha scritto in un post, sul suo profilo social ufficiale, il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Fabio De Chirico.

“È stato chiuso definitivamente un lungo e tortuoso percorso – ha proseguito – cui la Regione nel 2010 aveva solo parzialmente dato un freno, disponendone la graduale riduzione, fino alla completa soppressione solo quando sarebbero andati tutti in pensione: una soppressione solo per l’avvenire e non ab origine. Una spesa di fatto però priva di copertura sostanziale ancora oggi in quanto disposta al di fuori della contrattazione collettiva nazionale.

Infatti è proprio questo il motivo per cui si è arrivati a questa sentenza. La Corte dei Conti l’anno scorso aveva deciso di sospendere il giudizio di parificazione al Rendiconto limitatamente al capitolo n.4007, capitolo di spesa dove confluivano le indennità corrisposte al personale dell’area quadri, sollevando questione di legittimità costituzionale.

Una questione che già in passato il M5S regionale aveva portato in aula di Consiglio, chiedendo espressamente l’eliminazione della posizione e una riorganizzazione collettiva della pianta organica.

Ora in buona sostanza – ha concluso De Chirico – la Corte costituzionale dice che quella posizione istituita con legge regionale ha determinato un effetto espansivo della spesa del personale mediante un aumento delle risorse illegittimamente destinate alla retribuzione del personale”.