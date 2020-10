Dipendente sospeso dal sindaco di Pettoranello, la Corte di Appello lo reintegra

Il sindacato CISL FP esprime piena soddisfazione per l’accoglimento del ricorso proposto dal Responsabile del Servizio del Comune di Pettoranello di Molise, Geom. Massimiano Toto, nostro iscritto e da noi tutelato sindacalmente.

La Corte di Appello di Campobasso, infatti, in data 11.09.2020 ha dichiarato illegittima la sospensione dal Servizio che l’Amministrazione Comunale di Pettoranello di Molise aveva effettuato a carico del Funzionario comunale predetto e per l’effetto ha condannato il Comune a riammettere il lavoratore in servizio, con l’inquadramento, le mansioni e la retribuzione in atto prima della sospensione ed ha inoltre condannato lo stesso comune anche alle refusione delle spese.

Questo sindacato CISL FP, continuerà la propria tutela del dipendente significando che essa investe anche l’interesse generale al buon andamento ed alla imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, che spesso nella nostra realtà locale vengono disattesi proprio in danno ingiusto di quei lavoratori pubblici che fanno il proprio dovere e che, forse, proprio per questo diventano “scomodi”.