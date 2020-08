Dipendente Poste positiva al Covid non prestava servizio allo sportello

La notizia circolata sulla chiusura delle Poste Centrali di via Pietrunto a Campobasso non corrispondeva al vero. Oggi (20 agosto) i dipendenti della sede più importante del capoluogo hanno regolarmente accolto ed evaso le richieste degli utenti. L’allarme si era generato quando sono iniziate a circolare informazioni sulla positività di una dipendente di Poste Italiane che è stata contagiata da uno dei casi di rientro dalla Grecia. La stessa che comunque non svolge il suo servizio allo sportello (quindi a contatto con gli utenti) ma in direzione dove fra l’altro la maggior parte dei colleghi pare stiano operando in in smart working. La stessa Direzione ha provveduto ieri pomeriggio a sanificare i locali in via precauzionale. Resta comunque doveroso l’appello ad indossare la mascherina e rispettare le distanze quando si raggiunge un qualsiasi ufficio pubblico o locali al chiuso.