Dipendente positivo, chiude il Comune di Montenero di Bisaccia

Resterà chiusa nella giornata di domani, 28 dicembre, la casa comunale di Montenero di bidaccia. La comunicazione è arrivata dal sindaco Simona Contucci che ha comunicato anche la positività di un cittadino ricoverato “presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Si tratta di una persona che era stata dichiarata precedentemente positiva e che era stata imputata ad un altro comune del Basso Molise.

Vi comunico inoltre che a causa dell’accertata positività di un dipendente comunale al Covid-19 (asintomatico, con catena dei contatti ricostruita e già in isolamento da diversi giorni) e della conseguente necessità di effettuare anche i tamponi molecolari di screening per il personale dipendente del nostro Comune, ho disposto con apposita Ordinanza il divieto di accesso al pubblico nella Casa Comunale per la mattinata di lunedì 28 dicembre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 oltre alla chiusura dell’Ufficio Tributi fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe: il personale di quest’ultimo ufficio svolgerà il proprio lavoro in smart working. Ho disposto inoltre che i contatti tra i cittadini utenti e il personale comunale, nei periodi di divieto di accesso al pubblico e di chiusura totale dell’Ufficio Tributi, avvengano esclusivamente a mezzo telefono, con attivazione del servizio di deviazione di chiamata, o attraverso e-mail, o alla Pec comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it

Riporto qui di seguito i recapiti di riferimento per gli uffici comunali:

Ufficio Protocollo – 0875.959237

Ufficio Anagrafe – 0875.959217

Ufficio Stato Civile – 0875.959213 – 959216

Servizi Sociali – 0875.959220

Settore Affari Generali – 0875.959231 – E-mail: settoreaffarigeneralimontenero@gmail.com

Settore Tecnico – Manutentivo – 0875.959246 – E-mail: settoreaffarigeneralimontenero@gmail.com

Settore Finanziario e Tributi – 0875.959224 – E-mail: ragioneria.montenerobis@gmail.com

Settore Vigilanza – 0875.959218 – 0875.968790″.