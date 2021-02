Dipendente positivo a Larino: chiusa la Cancelleria del tribunale

A seguito di un caso di positività di un dipendente del Tribunale di Larino, è stata disposta la chiusura della Cancelleria. Si è inoltre reso necessario il rinvio della udienza civile (volontaria giurisdizione) previste per la giornata di oggi, 1 febbraio. Non hanno subito nessun rinvio le altre udienze in programma che si sono svolte regolarmente. “Avendo appreso, nel pomeriggio di sabato , di un caso di contagio riguardante una unità delle Cancellerie civili, dispongo -si legge in una nota del presidente Michele Russo- che tutti i dipendenti che, interpellati per le vie brevi, hanno dichiarato di avere avuto un contatto diretto con la persona contagiata rimangano in isolamento cautelativo e lavorino in modalità agile fino alla comunicazione dell’esito del tampone molecolare.

Fino alla stessa data le cancellerie civili rimarranno chiuse, ma il personale in servizio secondo la modalità agile sarà reperibile agli indirizzi mail istituzionali e risponderà tempestivamente alle richieste del pubblico. Chi dispone del pc portatile messo a disposizione dall’ufficio lavorerà sui sistemi informativi SICID e SIECIC nei settori di competenza.

L’udienza civile della dott.ssa Testa in materia di volontaria giurisdizione, fissata per l’1 febbraio 2021, è rinviata d’ufficio a data che sarà stabilita a cura dello stesso magistrato. Le altre udienze dello stesso giorno saranno celebrate regolarmente, così come le udienze dei giorni successivi. La sanificazione di tutti i locali del Tribunale verrà eseguita nella giornata odierna”.