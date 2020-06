Dio come essere per e con l’altro: come mi spiego la Trinità

Santissima Trinità

Dopo la resurrezione, Gesù, ascendendo al cielo, ha potuto mandarci lo Spirito della Pentecoste, così da renderci partecipi della natura divina, ovvero ciò che nella teologia orientale viene definita “Theosis”, cioè: divinizzazione. L’uomo, accogliendo liberamente l’azione santificante dello Spirito, è in questo modo reso pienamente partecipe del mistero di Dio uno e trino.

Ma cos’è la Trinità? Al catechismo ci hanno insegnato che siamo monoteisti, ma che il nostro unico Dio ha tre persone che condividono la stessa natura. Abbiamo tutti davvero compreso questo mistero? In questa breve catechesi voglio offrire il mio modesto contributo per far chiarezza su questo argomento.

Uno o tre? Il principio di identità è all’origine del pensare umano: senza nemmeno citarlo, in quanto considerato una verità imprenscindibile, Aristotele e Tommaso D’Aquino hanno basato molti dei loro raffinati ragionamenti su questa semplice e, solo apparentemente, ovvia affermazione: A è uguale ad A e non può essere B; Mario è Mario e non può essere Luigi. I primi a formulare esplicitamente questo concetto, sottolineandone il valore fondamentale, furono Christian Wolff e Kant nel XVIII sec. Eppure la nostra Fede ci fa professare Che Dio, pur essendo uno, è tre: Padre Figlio e Spirito Santo, di conseguenza, almeno secondo questo fondamentale principio logico, l’affermazione che Dio sia uno e trino sembra non possa essere vera. Volendo però potremmo criticare il principio di identità pensando al famoso romanzo di Pirandello “Uno, nessuno e Centomila”, dove il protagonista scopre come sia impossibile capire quale sia la sua identità; infatti ognuno, persino sé stesso, ne ha un’idea diversa. Del resto il me stesso di un secondo fa non è lo stesso di quest’attimo; seppure fra l’uno e l’altro ci sia indubbiamente continuità, non si può affermare che esista una perfetta coincidenza fra questi. Il principio di identità è dunque solo un’operazione astratta della nostra mente, che ha bisogno di riferimenti fissi per elaborare le sue strategie di sopravvivenza. Del resto la scienza contemporanea ci ha insegnato che una legge resta tale solo all’interno di un sistema di riferimento delimitato, esempio: tutte le mele cadono verso il basso sulla terra, ma se fossimo in assenza di gravità su una stazione spaziale, questa verità infallibile diventerebbe un’assurdità. Dio quindi può essere uno e tre, perché, nel suo sistema di riferimento, questo è possibile. Del resto, se proviamo a guardare alla nostra stessa natura, scopriremo che anche noi, con le debite differenze, portiamo il segno di questa pluralità nell’unità. I nostri emisferi celebrali “pensano” ed elaborano le percezioni e i ricordi in modo diverso a seconda delle situazioni, si scambiano i punti di vista e poi convergono verso una decisione (se va bene). Quante volte in noi combattono idee discordanti? Vi siete mai sorpresi a litigare con voi stessi perché indecisi nel fare una scelta? Sapete che nel nostro cervello si trovano stratificate diverse aree evolutive che spesso lottano fra loro? Sperimentiamo questo quando la golosità lotta contro la consapevolezza che un dato cibo ci può far male o la voglia di dormire protesta contro il senso di responsabilità verso i nostri impegni. Come potete notare, pur essendo una sola persona, sperimentiamo nella vita quotidiana lo sforzo di far convergere, in una sola, diverse volontà. Gesù stesso aveva due volontà, una umana e una divina, armonizzarle è stato faticoso anche per lui, basta pensare al Getsemani (cfr. Mt 26,36-39). Ovviamente in Dio non c’è una divergenza nel volere, in quanto, la Volontà delle tre persone, converge verso il solo unico e possibile sommo Bene.

Possiamo parlare di Dio e della Trinità per il ruolo peculiare che ciascuna persona ha sia nell’economia della Salvezza, sia in quello della Creazione. I padri hanno saputo distinguere le loro peculiarità grazie alle “tracce” che le tre ipostasi, nell’unica Natura Divina, hanno lasciato nel nostro mondo (Rivelazione diretta e indiretta). Non voglio certo scrivervi un trattato di teologia trinitaria, anche perché forse non ne sono in grado, ma a grandi linee potrei riassumere tutto così: Dio Padre dall’eternità genera il Dio Figlio e spira il Dio Spirito, quest’ultimo, venendo dalla prima persona, è inviato dal Verbo secondo la volontà del Padre, ecco perché nel credo diciamo che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio; quindi non si vuole intendere nel modo più assoluto una doppia origine. Permettetemi una nota ecumenica: la questione del “Filioque” ( cioè: “e del Figlio”) è stata causa di molte incomprensioni fra oriente e occidente cristiano. L’aggiunta di questa piccola espressione si è affermata in occidente per sottolineare la divinità del Figlio, fatto che si è reso necessario a causa degli insegnamenti dell’eresia ariana, (presente in Nord Europa fino al VII sec.), che invece faceva del Verbo un dio di second’ordine. Per alcuni storici, fra coloro che più hanno contribuito per la diffusione della formula del “Filioque”, abbiamo Carlo Magno, impegnato nello sforzo di unificare culturalmente e religiosamente il Sacro Romano Impero. Giovanni Paolo II, nell’udienza generale del 7 novembre 1990, chiarisce molto bene questo problema. Sintetizzando: il Padre genera e crea; il Figlio, unito a Lui, compie la Divina Volontà con lo Spirito e nello Spirito; quest’ultimo, inviato dal Verbo fatto carne, Santifica l’uomo e opera nell’universo. Questi a grandi linee i tre ruoli specifici nell’unico agire di Dio.

Ora voglio condividere con voi il modello che mi aiuta di più a comprendere il mistero della Trinità. Ovviamente in nessun modo voglio intendere che esso sia esaustivo o migliore di altri.

Cosa è Il mistero della Trinità, se non una bellissima storia d’ Amore?

È San Giovanni a identificare Dio con il termine “Agàpe” (cfr. 1Gv 4,16), intendendo con esso la completa offerta del “sé”, la totale donazione che scaturisce da un sentimento d’amore così profondo da rendere possibile qualsiasi sacrificio per favorire l’amato.

Un autore del medio evo che si è occupato di sviluppare questo concetto è stato Riccardo da San Vittore. Joseph Ratzinger (allora papa) esemplifica il suo punto di vista, durante una delle sue catechesi: “Dio è amore, l’unica sostanza divina comporta comunicazione, oblazione e dilezione tra due Persone, il Padre e il Figlio, che si trovano fra loro in uno scambio eterno di amore. Ma la perfezione della felicità e della bontà non ammette esclusivismi e chiusure; richiede anzi l’eterna presenza di una terza Persona, lo Spirito Santo. L’amore trinitario è partecipativo, concorde, e comporta sovrabbondanza di delizia, godimento di gioia incessante. Riccardo cioè suppone che Dio è amore, analizza l’essenza dell’amore, che cosa è implicato nella realtà amore, arrivando così alla Trinità delle Persone, che è realmente l’espressione logica del fatto che Dio è amore.” (Benedetto XVI, udienza generale del 25 novembre 2009).

La cosa meravigliosa è che anche l’uomo è reso partecipe di questo mistero divino. Sempre con cautela, e tenendo presente che si stanno usando delle immagini allegoriche, cerchiamo di spiegare come.

Abbiamo compreso che Dio è Agàpe (dare la vita), diventerebbe contraddittorio pensare che Egli abbia come oggetto d’amore esclusivamente sé stesso. La pienezza dell’essere e della perfezione non può ulteriormente arricchirsi o migliorare: Dio non può che dare in quanto ha già tutto, anche perchè questa pienezza è sovrabbondante. Se a Dio non fosse “necessario” l’altro da sé, tutto sarebbe congelato in un’eternità immobile e sterile. La sua stessa natura esige un’alterità per cui essere. Potremmo dire, anche prescindendo dalla teologia, che la relazione (intesa anche come semplice interazione) è necessaria per l’esistenza stessa, in quanto l’alternativa sarebbe l’immobilità assoluta, equivalente al nulla. In questa prospettiva diventa semplice capire come il Padre, dall’eternità, genera il Figlio dalla sua stessa sostanza: “generare” amando ciò che si è fatto nascere, è nella natura divina dell’Amore.

Conseguentemente, la risposta grata del Figlio, anch’Egli pienezza di ogni bene, non può che essere adorazione e lode per chi lo ha generato. L’Amore che procede dal Padre verso il Verbo, ed è restituito totalmente come offerta di sé nella lode, è lo Spirito Santo, consustanziale ai due: la pienezza del Dono dato e offerto, accolto e gradito nella reciprocità. Il concetto d’Amore inseparabile da quello di relazione, fanno sì che Dio sia anche relazione perfetta (sinonimo di amore, appunto). Nella coerente logica dell’”essere per e con l’altro”, Il circolo d’amore della Trinità, e quindi la divinità, non poteva restare chiuso in sé stesso e doveva esprimersi necessariamente proiettandosi al di fuori dell’unico Dio. Così Egli crea il “totalmente altro da sé” per renderlo come sé, attraverso il dono di sé. Da questa creazione che emerge dal nulla, il cammino verso la somiglianza a Dio è rappresentato proprio dall’uomo. Così l’umanità, congiunzione relazionale tra creazione e creatore, è oggetto speciale dell’Amore trinitario, amore che resta, anche in questo caso, totale e oblativo. L’antropologia dimostra come anche l’uomo sia una creatura eminentemente relazionale, non solo perché entra in dialogo con l’alterità cha ha in sé. L’altro infatti ci è necessario per la nostra stessa costituzione psicofisica: fin dal grembo materno, per ogni fase della nostra esistenza l’aspetto relazionale è cruciale. La cosa è tanto vera che alcuni esperimenti hanno dimostrato che un essere umano in isolamento, non solo rischia la follia, ma anche il deperimento fisico.

Sulla natura sublime della relazione amorevole che Dio vuole stabilire con la sua creatura, Gesù ci ha lasciato una chiara testimonianza. Egli, in sintonia con la volontà del Padre, non ci ha voluto come fratelli di “serie b”, ma spogliandosi della natura divina, offrendosi sulla Croce e divenendo il primogenito dei risorti, ci ha resi suoi coeredi, figli adottivi, compartecipi del suo triplice ministero regale, sacerdotale e profetico. Tutto ciò è possibile grazie allo Spirito della Pentecoste, il Paraclito, lo stesso Amore dato dal Padre al Figlio e che questi manda a noi perchè ci santifichi e divinizzi. Se è vero che siamo costretti tutti a passare attraverso il crogiolo della sofferenza, lo è anche il nostro essere invitati a divenire partecipi della stessa Gloria divina. Dio ci vuole rendere sempre più simili a lui, così Egli ci abbraccia nel suo Amore trinitario per mezzo del Verbo incarnato. La Creazione e l’uomo non sono dunque meno amati rispetto a quanto già avvenga nella Trinità. Lo testimonia il fatto che il Padre ci ha donato il Figlio e quest’ultimo ha dato la vita per noi affinché potessimo “rinascere dall’alto” e ricevere lo Spirito.

La Chiesa, come sacramento universale di salvezza risplendente di Cristo, ha in sé un’immagine trinitaria. Se dunque la Trinità è un mistero d’amore oblativo ad intra, fra le persone divine, e ad extra, attraverso l’incarnazione e la Pentecoste, lo stesso devono fare i suoi figli, i quali non solo chiamati ad amarsi fra loro, ma anche a diventare testimoni dello stesso amore insegnato da Cristo, il quale ci ha raccomandato di distinguerci proprio attraverso l’amore dello “sconosciuto” e del nemico (cfr. Mt 5.38-48; Lc 6,27-38).

Felice solennità del Dio uno e trino.

Fra Umberto Panipucci