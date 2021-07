Diniego rimborso Tari, accolto ricorso presentato dagli avvocati Bruno e Rossi

Il giudice Tributario di Campobasso, ha accolto il ricorso presentato da un noto agriturismo Molisano per tramite degli avvocati Maria Bruno e Guido Rossi, avverso il diniego del rimborso della TARI illegittimamente pagata.

Orbene, sommariamente, il giudice di prime cure ha sposato il principio secondo cui l’attività agrituristica non può, in alcun modo, essere assoggettata alla medesima tariffa TARI prevista per le attività alberghiere e/o simili.

Ciò, in ragione del fatto che le due attività, seppur aventi entrambe come finalità quella dell’ospitalità, sono caratterizzate, pur tuttavia, da uno scopo ultimo teoricamente diverso, che ne comporta una differenziazione identitaria, tanto sotto il profilo normativo quanto sotto l’aspetto puramente esecutivo.

I legali evidenziano come il complesso normativo analizzato evidenzia l’intenzione del legislatore di voler considerare l’attività agrituristica, quale attività connessa e strumentale allo svolgimento di quelle agricole, contraddistinguendone il contenuto tipico ovvero l’organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e di alloggio.

Sulla base della ricostruzione normativa, quindi, appare evidente che l’equiparazione operata dal Comune, tra attività di agriturismo e attività di natura commerciale tra la quale rientrano certamente quella dei ristoranti, pub e osterie, è illegittima poiché implica una presunzione di equivalenza di condizioni soggettive, a fronte di norme che invece differenziano le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale che delle finalità dell’attività svolte.

Il Comune di Campodipietra, costituitosi in giudizio, è stato condannato a rimborsare tutte le spese illegittimamente sostenute dalla ricorrente oltre alle spese di giudizio.