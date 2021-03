«Stante la delicata situazione del Partito Democratico nazionale di queste ore – si legge in una breve nota a firma di Stefano Buono, presidente di Partecipazione democratica e consigliere comunale Pd della città di Venafro – venutasi a creare in seguito alle dimissioni del Segretario Nicola Zingaretti, si rinvia l’evento programmato per oggi, venerdì 5 marzo, alle 18:00 in Zoom “Dal piano vaccinale al Recovery Plan, il ruolo del PD” è rinviato a data da destinarsi».