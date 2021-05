Dimissioni Scafarto, il Forum: “Andremo fino in fondo, vogliamo conoscere la verità, lo dobbiamo alle tante vittime”

“Dalle Televisioni nazionali e locali abbiamo saputo – si legge in una ota del Forum per la difesa della sanità pubblica del Molise – delle DIMISSIONI del Direttore Sanitario dell’asrem, la Dottoressa Scafarto. La Dottoressa Scafarto ha deciso di andare in pensione anticipatamente. In merito alla notizia, il FORUM intende chiarire le motivazioni per le quali aveva richiesto, attraverso lo Studio Legale Iacovino, l’accesso AGLI ATTI: si voleva capire se la Dottoressa Scafarto AVESSE I REQUISITI PER RICOPRIRE QUEL POSTO. Avevamo in precedenza appreso dalla stampa che la Dottoressa in questione era stata ESCLUSA DA UNA SELEZIONE PER COPRIRE UN POSTO ANALOGO NELLA ASL DI LANCIANO; perché NON AVEVA I REQUISITI RICHIESTI. Quindi il FORUM, attraverso lo Studio Legale Iacovino ha richiesto di CONOSCERE SE ALL’ATTO DELLA NOMINA ERA STATO VERIFICATO dalla Regione e dall’asrem verificato se la suddetta Dottoressa AVESSE O NO MATURATO I TITOLIPER COPRIRE QUEL POSTO di notevole importanza. Il FORUM aveva richiesto di atti medesimi (accesso agli atti), cosa prevista dalla Legge. La Regione e l’Azienda Sanitaria NON hanno fornito nei tempi concessi dalla Legge tutti gli atti richiesti. Di conseguenza il FORUM si è visto costretto, sempre d’accordo con l’Avvocato Iacovino, a rivolgersi al TAR, per ottenere, con sentenza, l’accesso alla documentazione richiesta. Dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale ha fissato l’udienza per i primi di Luglio la Direzione Generale per la Salute della Regione ha dato la sua disponibilità a concedere gli atti, in merito, ma quelli a sua disposizione. Tra questi, però, NON CI SONO QUELLI PIU’IMPORTANTI RICHIESTI, vale a dire QUELLI SULL’ACCERTAMENTO DEI TITOLI DICHIARATI DALLA CANDIDATA. La cosa non è di poco conto perché LA DIRETTRICE SANITARIA è risultata essere L’UNICO TECNICO SANITARIO nello staff AL QUALE ERA STATO AFFIDATO IL COMPITO DI ELABORARE E GESTIRE IL PIANO ANTI PANDEMICO REGIONALE (gli altri erano commercialisti, avvocati, ecc.). Il PIANO ANTI PANDEMICO, a giudizio non solo del Forum ma anche di molti Cittadini e di Amministratori, ERA ed E’ profondamente sbagliato: tale lo giudicano soprattutto i FAMILIARI DEI TANTI DEFUNTI che CHIEDONO, anche per via giudiziaria, DI CONOSCERE IL VERO PERCHE’ DELLA MORTE DEI LORO CARI. Alla luce di quanto detto assume notevole importanza il fatto DI SAPERE SE L’UNICO TECNICO SELLA SANITA’ AVESSE O MENO I TITOLI PER COPRIRE QUEL POSTO D RESPONSABILITA’, tra l’altro ben retribuito a spese dei molisani. Nella deprecata ipotesi che la Dottoressa Scafarto NON abbia mai avuto i titoli necessari per il suo ruolo istituzionale, potrebbero presentarsi MOLTE ALTRE RESPONSABILITA’ DI VARIO ORDINE PER COLORO CHE AVREBBERO DOVUTO VERIFICARE. Per questi motivi il Forum ritiene che le dimissioni della Funzionaria (di cui non viene messa in dubbio la sua Persona ma solo il suo ruolo) non lo faranno desistere dall’andare fino in fondo E FAR CONOSCERE LE RESPONSABILITA’ DELLE CATTIVE SCELTE CHE HANNO CAUSATO TANTI DANNI. VOGLIAMO FAR EMERGERE LA VERITA’: lo dobbiamo alla tante VITTIME ed ai loro FAMILIARI, ma anche a tutti i Molisani che hanno creduto nelle nostre battaglie per una Sanità pubblica efficiente e di qualità.”