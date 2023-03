Dimissioni Niro, Totaro: “Al peggio non c’è mai fine”

“L’unica cosa che avrebbero dovuto fare i partiti del centro destra molisano dopo la sentenza della cassazione, sarebbe stata quella di chiedere a gran voce le dimissioni del Presidente Toma . Invece oggi assistiamo alle dimissioni di Vincenzo Niro da assessore regionale, con la condivisione dei partiti di centro destra, per impedire il reintegro di Antonio Tedeschi in consiglio regionale, ennesimo giochetto di questa maggioranza, se così vogliamo definirla. Al peggio non c’è mai fine”. Così Francesco Totaro, segretario regionale di Art. 1 in una nota inviata alla stampa a commento delle dimissioni di Niro.