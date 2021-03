Dimissioni di Giustini, il Pd di Termoli: “No a Toma come commissario della sanità”

Toma come commissario ad acta della sanità? “No grazie!”. E’ quello che sostiene il circolo di Termoli del Partito Democratico alla luce delle dimissioni del commissario Giustini che sono state formalizzate questa mattina, 12 marzo. “Il commissario Giustini – si legge in una nota stampa – questa volta si dimette per davvero (forse). L’aveva già annunciato il 30 dicembre 2020, e un gongolante Donato Toma si era candidato a guidare la transizione. Nei due mesi successivi Giustini ha continuato a sbandare di qua e di là, mentre si consumava la faida con il vertice della Regione Molise, che ha compiti di governo della protezione civile, ma non se lo ricorda, e dell’Asrem, cui le passeggiate sembrano essere più consone delle doti organizzative delle quali così vistosamente manca. Al posto di Giustini dovrebbe essere nominato un tecnico. Il presidente Donato Toma quindi non avrebbe alcuna possibilità di diventare commissario ad acta: nel naufragio del sistema sanitario del Molise, una magra consolazione. A Piazza Pulita Corrado Formigli del Molise ha detto “non si sa se piangere o se ridere”. Noi ci interroghiamo sulla situazione surreale in cui siamo precipitati. Perché il succo è questo: non azzeccandone neanche una in tema di sanità, chi ci “governa” ha violato, insieme alla dignità e al diritto alla salute e alla vita dei Molisani, anche le leggi della statistica. Il tema vaccini, la vergogna della Regione Molise, ci mette davanti al fatto che la “mano destra non sa cosa fa la mano sinistra”. Neuromed vaccina tutti i ricercatori e i giornalisti della sua emittente televisiva e Oreste Florenzano, che fa parte della di regia, dichiara di non esserne a conoscenza. Florenzano, Giustini (ormai ex) e Toma scaricano le colpe l’uno sull’altro. Una tale incuria porta ad una sola conclusione: chi ci governa ha preferito barattare la vita dei Molisani. Senza l’impegno dell’Ufficio scolastico regionale e del Rettore di Unimol, che ha messo in campo un’organizzazione impeccabile, le vaccinazioni del personale scolastico starebbero ancora a “caro amico”. I docenti del Circolo Pd di Termoli esprimono soddisfazione per la possibilità, offerta al personale scolastico di aderire alla campagna vaccinale anti-Covid, ma lamentano la mancanza di una sede vaccinale nella cittadina adriatica: dopo la somministrazione non è certo prudente mettersi alla guida per tornare a casa e non tutti dispongono di qualcuno che li accompagni. Pertanto, il buon senso suggerirebbe di allestire dei centri vaccinali locali, per evitare spostamenti inutili e pericolosi. D’altra parte a ci potrebbe servire l’ex ospedale da campo: nato per accogliere i malati, è stato riconvertito in sala vaccinazioni. Chiediamo per questo un riesame dell’organizzazione dell’attività vaccinale e delle prassi da adottare, nel segno della prudenza e della sicurezza di tutti, non solo nel settore scuola, ma per tutte quelle categorie particolarmente esposte al contagio, come gli addetti della grande distribuzione, la polizia penitenziaria, la polizia municipale, gli operai delle fabbriche e i giornalisti comuni mortali. Perché poi, chiediamo noi DEM, l’ospedale da campo è rimasto a Termoli un incompiuto? Forse perché il sistema elettrico non tiene? ma qualcuno non doveva saperlo già, che i cavi sono corrosi? O per solidarietà con l’altro “bambino mai nato”, la torre Covid del Cardarelli? Già, la torre di Babele della confusione che sembra essere la narrazione più autentica della pandemia molisana, nella quale il capitolo più buio è quello del naufragio di Termoli e del suo ospedale che non sarebbe dovuto diventare MAI Covid e che ora è sempre più, con i 29 pazienti in area grigia, solo Covid”.