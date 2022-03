Dimissioni del responsabile finanziario, la minoranza: “Chiediamo trasparenza”

Il consigliere Matteo Fallica: “Chiediamo che venga convocato un consiglio monotematico con la partecipazione dell’ex contabile per capire le sue motivazioni”

A seguito delle dimissioni della responsabile finanziaria del comune di Petacciato, dott.ssa Alessandra Srantomauro, avvenute lo scorso dicembre, contenute in una lettera, (dove dice di “non vedere la luce”), tutto il gruppo di minoranza al Comune di Petacciato, “ha chiesto che venga convocato un consiglio monotematico con la partecipazione della ex contabile per capire le sue motivazioni.

Sarà anche l’occasione – ha affermato il consigliere Matteo Fallica – per chiedere spiegazioni sulla sua relazione di fine mandato dove evidenzia delle criticità contabili dell’ente.

Nello scorso consiglio comunale – ha proseguito Fallica – abbiamo chiesto la lettura del messaggio con cui la responsabile finanziaria del comune di Petacciato, dott.ssa Santomauro, ha lasciato il suo incarico.

Cosa significa la frase (contenuta in quel messaggio): “non vedo la luce in fondo al tunnel”? Scritta nel congedarsi dalla responsabile finanziaria, è una dichiarazione che inquieta.

C’è qualcosa che non va? Ci sono problemi di trasparenza nel Comune per quanto riguarda la gestione dei soldi pubblici? La sua articolata relazione di fine mandato mette in luce una situazione economica particolare ed allarmante.

Vorremmo farle delle domande, vorremmo chiederle spiegazioni e lo faremo all’interno di un consiglio comunale ad hoc, se ce lo permetteranno, se il nuovo responsabile finanziario del Comune di Petacciato, sig. Roberto Di Pardo, sindaco, sarà disponibile ad un confronto.

Per questo motivo abbiamo chiesto la presenza della ex contabile dell’ente in consiglio comunale monotematico, nell’interesse di tutti i cittadini che hanno diritto alla piena trasparenza”.