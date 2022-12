Dimissioni Cotugno, Totaro (Articolo Uno): “Siamo alle comiche, Toma si dimetta e ridia la parola ai molisani”

“Siamo alle comiche ormai. Cotugno si dimette da assessore regionale giusto il tempo per approvare il bilancio in prima commissione consiliare per poi essere rinominato assessore. Siamo difronte all’ennesimo fallimento del governo regionale. A questo punto, credo, farebbe bene il presidente Toma a rassegnare le dimissioni e dare la parola ai molisani”. E’ quanto afferma il segretario regionale di Articolo Uno, Francesco Totaro, sulle ultime vicende politiche che hanno coinvolto il Consiglio regionale.