Dimissioni Calenda, Toma: “La giunta funziona con gli assessori rimasti in carica”

Il governatore, dopo l’ultima riunione, rivela: “Mi aveva chiesto di intervenire sul caso della sostituzione del dottor Vigliardi che non è un mio atto. La sua presa di posizione così forte è incomprensibile”

“La giunta funziona con gli assessori che sono rimasti in carica. Coloro che si sono dimessi, ovvero Niro e Calenda, lo hanno fatto per motivazioni completamente diverse. Non commento le loro decisioni, ma penso che il popolo molisano abbia abbastanza capacità per valutare i comportamenti di tutti”. Il presidente della Regione, Donato Toma, tira dritto per la sua strada verso l’ultimo scorcio di legislatura e non si sbottona su eventuali cambiamenti nel suo esecutivo.

“Ieri abbiamo fatto l’ultima giunta e lei (la Calenda) – ha ricordato il governatore – mi aveva chiesto di intervenire su atti non miei (il caso della sostituzione del dottor Vigliardi all’ospedale Veneziale di Isernia, ndr) e non c’era motivo per una presa di posizione così forte. Ad ogni modo – ha concluso Toma – prendo atto e rispetto la sua decisione”.