Dimissioni anestesisti al Cardarelli, Florenzano: “Nessuna sospensione degli interventi”

Dopo le dimissioni di tre anestesisti presso l’ospedale Cardarelli, il dg Asrem Oreste Florenzano precisa che “come concordato con il dottore Flocco, non verrà assolutamente sospesa l’attività di elezione (gli interventi chirurgici non urgenti, ma programmati). Gli interventi verranno garantiti, ricordando a tutti che uno degli obiettivi di Asrem è quello di offrire la migliore offerta sanitaria possibile a fronte delle scarse risorse disponibili, ma soprattutto si sta lavorando per recuperare le prestazioni sospese causa Covid. Stiamo lavorando tutti con grande sforzo e spirito di sacrificio, a partire dal primario e fino all’ultimo degli operatori, per garantire assistenza ai molisani.”