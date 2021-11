Dimissioni a raffica di medici, è fuga dalla sanità molisana: lasciano in 12

In 12 hanno rassegnato le dimissioni dalla Asrem nelle ultime settimane: sanità regionale sul baratro

Una situazione che sta assumendo contorni davvero drammatici. Il Molise è sempre meno attrattivo e la Asrem non solo non riesce a reperire dottori, i concorsi vanno sempre deserti, ma sta ricevendo dimissioni a raffica da parte di dirigenti medici. Nelle ultime settimane si sono registrate le dimissioni di ben 12 professionisti, tra i quali due anestesisti, due pediatri e cinque psichiatri. In merito agli anestesisti abbiamo riportato il grido d’allarme lanciato dal responsabile del reparto del Cardarelli, Romeo Flocco. Contestualmente altri 10 medici hanno lasciato la sanità molisana (in basso i dettagli). La quasi totalità (9 su 10) con contratto a tempo indeterminato. Presumibilmente si tratta di professionisti risultati vincitori di concorsi in altre zone d’Italia, certamente maggiormente attrattive rispetto al Molise. E dalle nostre parti la sanità continua a vivere il periodo più buio della sua storia. Continuando di questo passo appare evidente come a breve non saranno più garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza per carenza di personale.

I medici che hanno gettato la spugna lavoravano proprio in quei reparti in cui si registra la maggior necessità di dottori, almeno al Cardarelli. Anestesisti e pediatri sono le figure maggiormente ricercate, non solo in regione. E perdere anche quei pochi professionisti in organico, risulta drammatico, oseremmo dire tragico.

Ora invertire la tendenza appare complicato, ma una soluzione per i cittadini molisani, che pagano le tasse più alte d’Italia proprio per il debito sanitario, andrà pur trovata. Quantomeno per rispettare la Costituzione. Il cui articolo 32 conoscono tutti, ma che in Molise potrebbe essere non più rispettato. dim

Di seguito lo stralcio dei provvedimenti dirigenziali dell’Asrem relativi alle ultime dimissioni di dirigenti medici

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dal Dr. Francesco Maria Rosanio, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria presso la SC Pediatria del P.O. Cardarelli di Campobasso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16/10/2021 (ultimo giorno di lavoro 15/10/2021);

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dal Dr. Carlino Silvio, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica presso la SSD RADIODIAGNOSTICA di Isernia – P.O. Veneziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/10/2021 (ultimo giorno di lavoro 30/09/2021);

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dal Dr. Garofalo Roberto, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia presso la SC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Veneziale di Isernia, con rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 01/11/2021 (ultimo giorno di lavoro 31/10/2021);

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dalla Dr.ssa Cappella Letizia, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria presso la SC CSM del P.O. Veneziale di Isernia, con rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 21/10/2021 (ultimo giorno di lavoro 20/10/2021);

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso dalla Dr.ssa Marmo Federica, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria presso la SC CSM – P.O Veneziale di Isernia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/11/2021 (ultimo giorno di lavoro 31/10/2021);

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dalla Dr.ssa Dr.ssa Oricchio Ines, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria presso la SS SPDC di Campobasso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/01/2022 (ultimo giorno di lavoro 31/12/2021);

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dalla Dr.ssa Cristiana Gasbarrino, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.) presso la SC CENTRO TRASFUSIONALE del P.O. di Campobasso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/10/2021 (ultimo giorno di lavoro 30/09/2021);

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dalla Dr.ssa Giacco Veronica, dipendente di questa Azienda Sanitaria Medico in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna presso il P.O. Caracciolo di Agnone con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16/12/2021 (ultimo giorno di lavoro 15/12/2021);

ACCOGLIERE le dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dalla Dr.ssa Maria Grazia Gallo, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria presso la SC Pediatria del P.O. Cardarelli di Campobasso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/11/2021 (ultimo giorno di lavoro 31/10/2021);

ACCOGLIEREle dimissioni, inoltrate con regolare preavviso, dalla Dr.ssa Antonella De Blasio, dipendente di questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria presso la SS SPCD di Campobasso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/01/2022 (ultimo giorno di lavoro 31/12/2021);