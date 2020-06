Dimesso l’ultimo vecchietto, anche il reparto di Venafro è Covid free

Cessa la sua attività il mini reparto Covid che fu allestito al Santissimo Rosario di Venafro per curare i vecchietti positivi e asintomatici provenienti dalle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore. È risultato negativo anche il doppio tampone effettuato sull’ultimo degli ospiti del reparto, che se ne torna così a casa. In sostanza si chiude un’esperienza finita bene dopo un inizio traumatico, con le polemiche sollevate dal trasferimento notturno e dal cibo lasciato fuori dal reparto. Un’esperienza comunque positiva per l’Asrem, che ha saputo gestire e fronteggiare al meglio, su due piedi, un’emergenza inaspettata, nata dai contagi che avevano colpito due case di riposo della regione. Ora bisognerà capire se il reparto Covid del Santissimo Rosario resterà in funzione, oppure chiuderà definitivamente. La decisione tocca ai vertici Asrem.