Dimessa la paziente uno di Montenero ma c’è un nuovo contagio in paese (FOTO E VIDEO)

E’ tornata a casa dopo un lungo periodo in ospedale la paziente uno del Molise

«In questo giorno così importante nel quale, appunto, la parola libertà assume una declinazione sicuramente inconsueta a causa del periodo eccezionale che stiamo vivendo -scrive il sindaco di Montenero, Nicola Travaglini- voglio dare due informazioni importanti: la prima è che abbiamo ricevuto la notizia di una nuova paziente contagiata, che appartiene però ad un cluster familiare noto e che quindi non desta ulteriori preoccupazioni a livello territoriale; la seconda notizia, sicuramente più bella della precedente, è che la prima paziente montenerese ad essere contagiata dal Coronavirus è finalmente tornata a casa dopo un lungo periodo passato in Ospedale a Campobasso.

Formulo quindi a lei i più sinceri e affettuosi auguri per una definitiva ripresa nella tranquillità della propria abitazione, all’interno della quale potrà sicuramente riacquistare maggiore serenità grazie anche all’affetto della sua famiglia e di tutte le persone che la conoscono. Le due notizie odierne mi portano alla consueta riflessione sul tema di questa emergenza sanitaria mondiale: in un auspicabile rapido ritorno alla “normalità”, invito a non abbassare la guardia, a non abbassare la soglia di attenzione, perché basta un solo attimo e la vita può davvero essere stravolta».