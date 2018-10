Dimensionamento scolastico, ok al piano. In città nascerà il Liceo Sportivo

NOEMI GALUPPO

CAMPOBASSO

A Campobasso nascerà un Liceo Sportivo per fare rete con l’Università degli Studi del Molise. Una novità inserita all’interno del piano di dimensionamento scolastico stilato dalla Provincia di Campobasso e dai sindaci della conferenza provinciale. Il documento è pronto e adesso toccherà al Consiglio regionale ratificarlo. «Siamo riusciti a chiudere il piano di dimensionamento scolastico – commenta il presidente della Provincia, Antonio Battista – e lo abbiamo fatto in maniera positiva. Non siamo rimasti fermi e abbiamo salvato la coesione di alcune zone territoriali. Tra le varie cose, abbiamo chiesto la modifica degli iscritti minimi, ossia di scendere sotto ai 400 alunni per evitare, nei prossimi anni, il rischio di chiusura delle dirigenze nelle aree montane». Ora la parola passa alla Regione che dovrà approvare il piano di dimensionamento scolastico provinciale.