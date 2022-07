‘Dillo al sindaco’ a Portocannone l’iniziativa tra i quartieri

A Portocannone nasce l’iniziativa ‘@Dillo al sindaco!’. Il primo cittadino e gli amministratori andranno nei vari quartieri del paese, per incontrare ed ascoltare i cittadini.

L’iniziativa partirà il prossimo 11 luglio e la conclusione degli incontri è fissata per sabato 16 luglio. Nelle giornate indicate il Sindaco, insieme agli amministratori, visiterà il quartiere e nello stesso tempo sarà allestito un gazebo nella zona visitata quale punto di raccolta per eventuali informazioni e suggerimenti da dare.

“Il rapporto con la gente, l’ascolto e la condivisone sono come sempre alla base della nostra azione amministrativa”, ha commentato il sindaco Francesco Gallo.