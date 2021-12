Dilaga il contagio tra i giovanissimi, Puchetti: “Il dato potrebbe peggiorare”

Aumentano i casi anche a Larino dove il sindaco, Pino Puchetti, ha tracciato quello che sono i dati in suo possesso. Il primo cittadino ha voluto sottolineare il fatto che i contagiati sono per la stragrande maggioranza giovani e giovanissimi.

Sono 7 sette le persone risultate positive al tampone molecolare, altri 11 sono invece risultati positivi al tampone rapido per un totale di 18 positivi. “Il dato potrebbe peggiorare”, ha commentato Puchetti che ha invitato tutti ad avere massima attenzione.

“Invito tutti alla prudenza, ad utilizzare i dispositivi di protezione personale e a rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia in caso si venga a conoscenza di aver avuto contatti diretti con un soggetto risultato positivo.

Il medico vi indicherà la strada da seguire. In questi casi il fai da te non paga per cui anche l’esecuzione dei test rapidi va fatta per tempo perchè potrebbero risultare test negativi se fatti a distanza di poco tempo. Siamo tutti responsabili”.