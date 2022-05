“Digitalizziamo il Carnevale di Larino”, bando per studenti UniMol. Premio da 2.500 euro

L’Università degli Studi del Molise, in collaborazione con l’Associazione culturale Larinella di Larino, bandisce un concorso denominato “Digitalizziamo il Carnevale di Larino” che prevede l’ideazione, progettazione e produzione di un’applicazione per dispositivi mobili (tablet e smartphone), finalizzata a valorizzare il Carnevale di Larino, uno dei 27 carnevali storici in Italia. (Pubblicazione Albo di Ateneo il 03.05.2022 al numero repertorio 292).

Il concorso è riservato agli studenti iscritti, per l’a.a. 2021/2022, ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale e ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi del Molise. È ammessa la partecipazione sia di singoli studenti sia di gruppi di studenti (fino ad un massimo di sei persone per gruppo), non necessariamente iscritti allo stesso corso di laurea. Una quota premiale nella valutazione è riservata a gruppi composti da studenti iscritti a diversi corsi di laurea.

La partecipazione al concorso avverrà in due fasi distinte: “Sviluppo dell’idea” e “Sviluppo del prodotto”.

Nella prima fase, “Sviluppo dell’idea”, gli studenti dovranno presentare la sola idea progettuale riportando:

la descrizione delle principali funzionalità dell’app;

una preliminare progettazione dell’interfaccia grafica dell’app (opzionale);

la descrizione dell’impatto atteso che l’app avrà sugli utenti;

le competenze del team di sviluppo.

Le idee progettuali dovranno essere trasmesse entro il 24 giugno 2022. Per la descrizione dell’idea progettuale gli studenti possono utilizzare lo schema “Modello_idea_progettuale.doc”.

Al termine della prima fase, un’apposita Commissione individuerà le migliori tre idee. Gli studenti proponenti delle tre idee selezionate saranno premiati con un buono Amazon dal valore di 150 euro e invitati alla seconda fase del concorso, “Sviluppo del prodotto”.

La seconda fase consisterà nella realizzazione dell’app secondo quanto descritto nell’idea progettuale. Durante la fase di sviluppo, gli studenti saranno assistiti da un tutor afferente allo STAKE (Software and Knowledge Engineering) Lab dell’Università degli Studi del Molise. Tale fase del concorso si concluderà il 18 novembre 2022.

Al termine della seconda fase, un’apposita Commissione individuerà l’app vincitrice del concorso “Digitalizziamo il Carnevale di Larino”. L’app sarà pubblicata sugli store e gli ideatori e realizzatori saranno premiati con un premio in denaro dal valore di 2.500 euro.