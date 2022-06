Digitalizzazione delle imprese: pubblicato il nuovo bando 2022 per la concessione di voucher￼

In arrivo 120.000,00 euro dalla Camera di Commercio per le imprese da investire in iniziative di digitalizzazione anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.

Con il Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2022(CAR 23016), si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), progetti presentati da singole imprese.

Gli interventi di innovazione digitale previsti dai progetti e le relative spese dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 previsto dal Bando- inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste all’Elenco 1.

I voucher avranno un importo unitario massimo di € 7.000,00 a fronte di un investimento minimo da parte dell’impresa di € 5.000,00.

Quest’anno rispetto alle scorse edizioni, sarà finanziato fino al 60% delle spese ammissibili indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite PEC all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it dalle ore 8:00 del 11 LUGLIO 2022 alle ore 21:00 del 21 AGOSTO 2022 indicando, pena la non ammissibilità, il seguente oggetto: “BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2022.



Al fine di agevolare le imprese nella presentazione della domanda, la Camera di Commercio del Molise ha organizzato, per lunedì 4 luglio 2022 alle ore 16:00, un evento online nel quale non solo verrà illustrato il bando nei suoi aspetti generali ma sarà previsto anche un momento di Question Time per eventuali domande e delucidazioni specifiche.

All’evento possono partecipare tutte le imprese molisane previa iscrizione.

Il link per l’iscrizione all’evento e tutte le informazioni riguardanti il bando sono reperibili sul sito camerale, alla sezione Servizi per l’impresa digitale e tra le News in homepage.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il PID all’indirizzo mail pid@molise.camcom.it e ai numeri 0874471 -810 oppure 543.