Digital Open Day per il Biotecnologico e il Linguistico “Sandro Pertini”

Tour virtuale a scuola per l’Istituto Biotecnologico e il Liceo Linguistico, le due Scuole del “Pertini” di Campobasso che nell’ambito dell’orientamento scolastico apriranno le porte a genitori e studenti per permettergli di effettuare una visita a distanza, partecipare ad attività, assistere a lezioni online dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30 di sabato 19 dicembre prossimo.

Una variegata e ricca offerta formativa, un ampio ventaglio di opportunità ed interessanti prospettive occupazionali per chi sceglie di proseguire gli studi superiori in una delle due Scuole del capoluogo molisano.

Il Liceo Linguistico “Pertini” favorisce l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze finalizzate alla padronanza comunicativa di quattro lingue comunitarie. Permette il proseguimento degli studi in tutti gli ambiti universitari, in modo particolare quello linguistico, traduttori ed interpreti, comunicazione e mediazione linguistica. Consente l’inserimento in aziende che privilegiano i rapporti commerciali con l’estero e nel settore diplomatico, giornalistico, turistico e delle pubbliche relazioni.

Sarà possibile conoscere la scuola attraverso incontri online, in modalità sincrona, con attività a distanza tramite la piattaforma Google Meet, previa iscrizione. Presentazione del piano di studi, illustrazione di progetti e attività, testimonianze di studenti, attività disciplinari per i futuri iscritti al Liceo e poi spazio a domande del pubblico, ai cui interventi risponderanno i docenti, alcuni dei punti in agenda. Per iscriversi all’evento è necessario inviare una mail al referente dell’orientamento donato.mastrogiorgio@itaspertini.edu.it, telefonare al numero 0874.96958 (solo

Agli Organi di Informazione Loro Sedi

di mattina) oppure al recapito 3402445222. Il format di registrazione da compilare per prenotare una visita virtuale è reperibile sul sito internet della scuola www.itaspertini.edu.it

L’Istituto Biotecnologico “Pertini” garantisce una solida cultura scientifico-tecnologica. Dopo il biennio si potrà scegliere tra due percorsi: Articolazione Biotecnologie ambientali e sanitarie. Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare quelle dell’area scientifica e medico-sanitaria, ai corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e ITS (Istruzione Tecnica Superiore). Tra gli sbocchi occupazionali e professionali: tecnico analista in laboratori analisi chimiche e batteriologiche, tecnico di ricerca nei laboratori scientifici soprattutto nel settore ambientali, sanitario, ospedaliero e chimico, tecnico con mansione di conduzione e di controllo qualità industrie a carattere biochimico e farmaceutico, insegnante tecnico-pratico negli Istituti Tecnici e Professionali e nei corsi per lavoratori dell’industria.

Aperto in modalità digitale, l’Istituto trasmetterà sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30 una diretta streaming sul canale You Tube all’indirizzo Pertini-Montini-Cuoco Official per presentare alcuni laboratori, come quello di chimica, anatomia, microbiologia e fisica, animati da docenti e studenti alle prese con vari esperimenti. Il pomeriggio sarà scandito, dalle ore 15.30 alle 18.30, da dirette in modalità Google Meet a cui potranno partecipare alunni e famiglie ogni trenta minuti. Per prenotare un incontro on line si può inviare una mail alla referente dell’orientamento nunzia.petrollino@itaspertini.edu.it, telefonare (solo di mattina) al numero 0874.92946 oppure al recapito 389.6635578. Il format di registrazione da compilare per prenotare una visita virtuale è reperibile sul sito internet della scuola www.itaspertini.edu.it

Sabato 9 gennaio 2021 sarà la volta degli altri due Istituti del capoluogo regionale che fanno capo al “Pertini”. Il tour virtuale toccherà stavolta l’Istituto Professionale Industria e Artigianato “Leopoldo Montini” e l’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Cuoco”.

Per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito dell’I.I.S. “Pertini” www.itaspertini.edu.it