Diga di Chiauci, in otto rinviati a giudizio

Per il pubblico ministero i lavori per il completamento dell’opera, inaugurata nel 2011, dovevano essere affidati con una gara pubblica

CHIAUCI. Sono otto gli indagati che andranno a processo per il completamento della diga di Chiauci. Prosciolto, invece, l’ex Commissario del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, Rodolfo Mastrangelo. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Vasto, Italo Radoccia, al termine dell’udienza preliminare a carico delle nove persone coinvolte nell’inchiesta relativa all’ultimazione dei lavori sull’invaso che dovrebbe risolvere la carenza idrica in Basso Molise e nel vicino Abruzzo. Fino ad ora sono stati investiti oltre 120 milioni per una parziale inaugurazione avvenuta nel 2011, dopo circa 30 anni dall’avvio dei lavori (1985). In realtà dell’opera, che interessa i comuni di Chiauci, Pescolanciano e Civitanova del Sannio, si parla sin dagli anni ’20 del ‘900.

Secondo la Procura della città adriatica per ultimare la diga sarebbe stato necessario indire una gara pubblica. Invece i lavori furono affidati in urgenza per non perdere i finanziamenti, pari a circa 10 milioni di euro.

Il giudice ha rinviato a giudizio otto dei nove indagati. Si tratta del responsabile unico del procedimento, Michelangelo Magnacca, del direttore del Consorzio, Nicolino Sciartilli, del commissario regionale della convenzione, Sandro Annibali, degli ingegneri Sante Di Giuseppe, Giovanni Sportelli e Gilda Buda e del l’imprenditore Giuseppe Latte Bovio. Tutti, a vario titolo e in concorso, dovranno rispondere di aver procurato un ingiusto vantaggio, di appropriazione indebita e di abuso d’ufficio. Prosciolto, perché il fatto non sussiste, l’ex commissario del Consorzio, Rodolfo Mastrangelo che era stato accusato di abuso d’ufficio. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 17 dicembre.