Diffuso maltempo con pioggia, grandine e colpi di vento: nel mirino il Molise centrale

Giornata caratterizzata dall’instabilità meteo quella di oggi, sabato 30 luglio sul Molise. “La giornata odierna -ha commentato Gianfranco Spensieri- potrebbe essere caratterizzata, a partire dalle prime ore del pomeriggio, da diffuso maltempo: piogge, rovesci, temporali e grandinate con colpi di vento.



La modellistica ci richiama a particolare attenzione sul Molise dove, in qualche caso, i fenomeni potrebbero assumere carattere di intensità molto forte.



In foto una mappa delle precipitazioni cumulate del modello moloch; la stessa deve intendersi come esemplificativa di una fase, quella pomeridiana e serale che sul Molise centrale, potrebbe rivelarsi particolarmente attiva”.