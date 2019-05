Differenziata, revocato lo sciopero dei lavoratori della Rieco

REDAZIONE TERMOLI

Non ci sarà lo sciopero annunciato dai sindacati dei lavoratori della Rieco Sud, la società che si occupa della raccolta differenziata di Termoli. Inizialmente lo sciopero si sarebbe dovuto tenere nella giornata di domani, 3 maggio, ma è stato revocato. Provvidenziale l’incontro che questo pomeriggio, 2 maggio, si è tenuto tra i laboratori e la ditta. «Dopo l’incontro pomeridiano fra la Rieco e i lavoratori – si legge in una nota stampa del Comune di Termoli – questi ultimi hanno deciso di revocare lo sciopero previsto per la giornata di domai, 3 maggio 2019. Il sindaco Angelo Sbrocca esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto tra le parti nell’interesse della città e dei cittadini».