Differenziata, nuovi contenitori nelle scuole del capoluogo pentro

La Smaltimenti sud srl pone particolare attenzione all’ambito comunicativo attraverso campagne di educazione ambientale per informare e sensibilizzare gli studenti di ogni grado delle Istituzioni scolastiche della città pentra, segnatamente sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti. La mission aziendale è volta ad indurre comportamenti virtuosi nella gestione dei materiali di scarto con particolar attenzione allo sviluppo sostenibile e al rispetto per l’ambiente, al recupero e riutilizzo dei materiali nonché alla salvaguardia dei rifiuti stessi. Quale miglior sprono per le scuole ad effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti?

Una nuova fornitura di contenitori messa a disposizione dalla Smaltimenti sud srl. Ecobox di cartone da allocare nei vari corridoi e carrellati per il conferimento all’esterno dei rifiuti differenziati. A questa distribuzione si affianca quella promossa dal Comune di Isernia Assessorato all’Ambiente, con la fornitura di un Kit da disporre all’interno delle singole classi di tutte le scuole del capoluogo pentro.

In questo modo sarà più semplice effettuare una corretta raccolta differenziata diminuendo non solo la frazione dei rifiuti non conformi ma soprattutto indurre i ragazzi ad aver cura sempre più del loro territorio.

Ecco l’elenco delle scuole destinatarie : Plesso San Giovanni XXIII: Scuola primaria di I° e II°; Plesso San Giovanni Bosco: Scuola primaria di I° e di II°.

Istituti Secondari di II°: ISIS Majorana – Fascitelli; ISIS Fermi – Mattei; ISIS Cuoco – Manuppella.