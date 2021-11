Differenziata, la copertura totale è ancora lontana. Cretella aggiorna l’obiettivo: “Entro primo semestre 2022”

L’amministrazione comunale si era posta l’obiettivo 2021, verosimilmente in autunno, per completare l’ambizioso programma di copertura totale del servizio di raccolta differenziata. Un piano indicato nel programma ma che ha fatto registrare alcuni rallentamenti, sottolineati con vigore crescente dalla cittadinanza soprattutto in quelle aree rimaste provviste di cassonetti, troppo spesso presi di mira da uno scriteriato abbandono rifiuti. In tal senso, è desolante la situazione in pieno centro, ancora scoperto dal servizio. “Ma stiamo cercando in tutti i modi di completare la raccolta – precisa l’assessore all’Ambiente Simone Cretella, finito nel mirino dei critici – vero è che avrebbe dovuto chiudersi nel 2021, eppure voglio ricordare che esistono difficoltà indipendenti dal nostro operato. Il problema forniture ha inciso, le ditte non hanno subito a disposizione i materiali necessari”.

Tradotto: lo slittamento è inevitabile e per il centro Murattiano ci sarà da attendere diversi mesi. Prima toccherà a Vazzieri, nel computo degli obiettivi riaggiornati. “Lì contiamo di partire e completare la differenziata entro il primo trimestre del 2022. Poi ci sarà il centro che, come noto, è l’ultimo punto sulla tabella di marcia. Qui ci auguriamo, con una scadenza realistica, di dare una copertura totale entro il primo semestre del 2022″.

Tuttavia, come confermato dall’assessore, il comune intende partire con una sperimentazione nuova di zecca, per cercare di offrire un servizio all’avanguardia. Giudicati interventi tardivi dalle opposizioni, Cretella ne spiega la bontà. “Entro fine novembre dovrebbe partire sperimentazione con il cassonetto ‘intelligente’ provvisto di scheda: sarà sistemato nella zona San Francesco. Fatti i dovuti bilanci, decideremo se estendere questa modalità in più aree. In più, come detto, ci sono tutti i presupposti affinchè la differenziata venga avviata nell’ampio quartiere di Vazzieri”.