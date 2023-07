Differenziata in Molise, Montefalcone nel Sannio raggiunge il 90,7%

Lo certifica il report 2023 di Legambiente con l’iniziativa “Comuni liberi dai rifiuti”

È Montefalcone nel Sannio il Comune “riciclone” del Molise con la raccolta differenziata che ha raggiunto il 90,7%, come certificato dal report 2023 di Legambiente con l’iniziativa “Comuni liberi dai rifiuti”. In particolare, si tratta di 23,3 kg di secco residuo pro capite. A seguire, ci sono: Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Acquaviva Collecroce, San Martino in Pensilis e Chiauci.

A livello nazionale, sono 629 (39 in più rispetto al 20222) i Comuni Rifiuti Free, ovvero quelli in cui la produzione annuale pro capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chili. Da rilevare anche la crescita continua del meridione in cui si registrano 176 Comuni Rifiuti Free (il 28%,+ 11 rispetto al 2022). In testa alla classifica c’è però ancora il nord con 423 (67,2%, +32 rispetto all’anno precedente). Ultimo ancora il Centro che fa registrare un lieve calo: solo 30 Comuni (4,8%,-2 rispetto al 2022).