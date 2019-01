Differenziata, da lunedì inizia la distribuzione zona Stadio

La ditta ricorda che la distribuzione presso il Cinema Sant’Antonio terminerà venerdì 1° Febbraio (orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00) per poi trasferirsi dal 4 al 15 Febbraio presso lo Stadio “Gino Cannarsa” (orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00). Vi potranno recarsi i residente delle seguenti vie:

Via Del Canottaggio, Via Dello Stadio, Via Dei Campioni, Via Del Ciclismo, Via Dello Sport, Via Degli Atleti, Via Del Calcio, Via Della Vela, Via Del Nuoto, Piazza Dei Ginnasti, Via Bolivia, Via Maratona, Via Montecarlo, Via Di Spagna, Via Di Francia, Via San Marino, Via Inghilterra, Via Polonia (e traversa), Via Germania, Viale Trieste, Via Caduti Di Tutte Le Guerre, Via Belgio, Via Nicola Mascilongo, Via Austria, Viale D’Italia, Via Molise, Via Campania, Via Lucania, Via Cina, Via Gennaro Perrotta, Via Francesco De Sanctis, Via Olanda, Via Alcide De Gasperi, Via Vanoni, Via Don Luigi Sturzo, Piazza Kennedy, Via Enrico De Nicola, Via Luigi Einaudi, Via Caduti Sul Lavoro, Via Madonna Delle Grazie (e traversa), Via Martiri Della Resistenza, Piazza Olimpia, Via Abruzzi.

I residenti delle suddette vie potranno avvalersi del sistema di prenotazione, chiamando il numero verde 800.688.712 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30). La prenotazione, non obbligatoria, consente di ridurre il tempo di attesa e la coda presso il punto di distribuzione.