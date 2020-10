Differenziata, “Campobasso è ferma”. Dopo il Pd anche la Lega ‘pressa’ l’amministrazione comunale

“Campobasso si aspettava altre risposte”. La Lega – con il consigliere Alessandro Pascale – promette battaglia in vista del prossimo Consiglio comunale a Palazzo San Giorgio. Lo fa attraverso una interrogazione – depositata in questi giorni – che ha come obiettivo il “porre l’attenzione sul sistema della raccolta differenziata in città, ferma al palo”.

Dopo il Pd, dunque, anche la Lega insorge. “Ricordo quante volte con toni trionfalistici l’ex amministrazione comunale, con l’assessore all’Ambiente e col CdA della Sea, hanno annunciato l’espandersi del sistema di raccolta differenziata in tutta la città. Al contempo, ricordo quante volte l’allora opposizione del Movimento 5 Stelle criticava l’operato dell’allora Assessore all’Ambiente e del CdA della Sea”.

“A giugno 2019 – prosegue Pascale – c’è stato il passaggio di consegne dall’amministrazione di centrosinistra a quella del Movimento 5 Stelle. Cosa è cambiato? Quasi nulla. Il sistema di raccolta differenziata è rimasto lo stesso predisposto dalla precedente amministrazione e i tempi di avanzamento, da lumaca, sono rimasti gli stessi”.

Nella prossima assise comunale la Lega è pronta a portare nel dibattito istanze e testimonianze dirette dei cittadini, che sfogano soprattutto sui social l’arretratezza della gestione rifiuti. “Registriamo le continue lamentele dei cittadini, che alla fine del 2020 si trovano ancora senza raccolta differenziata, ancora con un sistema di smaltimento rifiuti, ormai, passato”. L.L.