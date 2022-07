Differenziata a Isernia, banchetto per i cinghiali

La differenziata a Isernia funziona e bene, soprattutto come pasto per i cinghiali che, sempre più numerosi, invadono strade e contrade del capoluogo pentro.

Nel video, registrato la notte scorsa nei pressi del ponte Cardarelli, si vede nel buio una famigliola di cinghiali “saccheggiare” un sacco della differenziata lasciato, come da regolamento, fuori di un’abitazione per essere ritirato nelle prime ore della mattina. Certamente non è la prima volta, oramai accade ogni sera.

Le incursioni degli ungulati sono quotidiane e destano preoccupazione e allarme tra gli isernini.