Il Comune di Guglionesi informa la Cittadinanza che la ditta Giuliani Environment ha programmato la chiusura dei centri di raccolta dei rifiuti urbani per lunedì 22 aprile. Inoltre, nei giorni del 25 aprile e 1° maggio il centro di raccolta resterà aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per assicurare, come ha disposto l’azienda Giuliani, il conferimento alle UD.